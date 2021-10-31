Типичный завтрак рекордно подорожал

Продукты дорожают на фоне пандемии и восстановления экономик: общий мировой спрос оказался выше, чем все ожидали, сообщает Корреспондент.

Индекс завтрака, который составляет авторитетная британская газета Financial Times, поднялся до максимального за десять лет значения на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание 31 октября.

Индекс, в частности, он отслеживает стоимость продуктов, из которых состоит стандартный завтрак: кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок. С 2019 года фьючерсные цены на них поднялись в среднем на 63 процента, а с лета 2021 года подорожание ускорилось.

Крупные транснациональные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на большинство продукции, чтобы компенсировать падение прибыли. Опрошенные изданием аналитики считают, что цены продолжат расти по мере увеличения расходов на сырье и транспортировку.

"Высокие цены сохранятся как минимум еще на год", - говорит аналитик Rabobank Карлос Мера .

По словам аналитика Gro Intelligence Уилла Оснато, продукты дорожают на фоне пандемии и восстановления экономик.

"Общий мировой спрос оказался выше, чем все ожидали", - рассказал эксперт .

По информации FT, цены на пшеницу выросли на 20 процентов, поскольку Россия, Северная Америка и Аргентина пострадали от засухи, а европейские производители пострадали от дождя. В последний раз цены на пшеницу взлетали до сегодняшнего уровня после засухи 2012 года в США.

На стоимость сахара и кофе сказалась засуха в Бразилии. Кофе с начала года подорожал на 56 процентов. Фермеры в крупнейших регионах пострадали от несезонных морозов в июле, которые повредили кофейные деревья.

Значительную роль на рынке играют цены на удобрения, отмечает издание. Для производства многих из них требуется природный газ, цена на который существенно выросла. Из-за нехватки энергоносителей многие производители были вынуждены остановить заводы.

Даже в случае рекордного урожая в 2022 году, кризис остановить не удастся, следовательно, цены останутся на прежнем уровне. По словам господина Оснато, решение проблемы займет больше года.

Цены на овес в этом году выросли вдвое после того, как сильная засуха в Канаде уничтожила почти половину урожая. По данным Gro Intelligence, эта страна - крупнейший в мире производитель и экспортер овса, а в текущем году урожай сократился на 44 процента.

По мнению аналитиков, даже если в следующем году погодные условия окажутся исключительно благоприятными и урожай будет рекордным, этого недостаточно, чтобы цены снизились до прежнего уровня.