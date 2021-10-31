Пепел от вулкана на Канарах покрыл дома и деревья

За время извержения лава разрушила более двух тысяч зданий и достигла океана, что привело к выбросам паров соляной кислоты, сообщает Корреспондент.

На испанском острове Пальма в эти выходные произошло землетрясение магнитудой 5, которое стало мощнейшим после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха в сентябре.

Вулкан выделяет огромное количество магмы, газа и пепла - его так много, что он почти полностью покрывает близлежащие дома.

La Palma. Zona de exclusión

Fotografías: Emilio Morenatti / AP#lapalmaestamoscontigo pic.twitter.com/v0nX3iF0fZ — Arquitectura Viva (@arquitect_viva) October 30, 2021

На острове 30 октября всего были зафиксированы 22 землетрясения, магнитуда семерых из них превышала 3.

Вулканический остров Пальма расположен в северо-западной части Канарского архипелага Испании. Его население составляет около 83 тысяч человек. С 19 сентября на нем продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

La colada 3 del volcán de La Palma sigue destruyendo viviendas e invernaderos en su avance hacia el mar https://t.co/gZLiFqvLN3 pic.twitter.com/EOkBep6EaS — Diario de Jerez (@diariodejerez) October 31, 2021

За время извержения лава разрушила более двух тысяч зданий и достигла океана, что привело к выбросам паров соляной кислоты. Стена кратера также разрушилась. Из-за извержения власти эвакуировали более семи тысяч человек.

На прошлой неделе сообщалось, что токсичные воздушные массы, которые образовались при извержении этого вулкана, достигли Украины.