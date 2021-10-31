Генсек ООН прокомментировал саммит G20
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран "Большой двадцатки" (G20) по климату не оправдала его надежд. При этом он добавил, что впереди конференция по климату в Глазго, сообщает РБК-Украина.
"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", - написал он.
Генсек ООН напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами, - сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса.
"Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса (сохранить скорость глобального потепления на уровне 1.5 градуса по Цельсию в год, - ред.) с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", - добавил он.