1 ноября 2021 - праздники, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День гадания на кофейной гуще, День "Раскрасьте мир в оранжевый цвет", Всемирный день вегана, День "Откажитесь от своих обязанностей", Католический день всех святых, День нулевого меридиана, Международный день ароматической свечи, Международный день вина "Ксиномавро", День осведомлённости о синдроме Леннокса-Гасто, сообщает УНИАН.

В Австралии - День отдыха, в США - День трудовой благодарности, День уксуса, День семейной грамотности, День прожаренных моллюсков, День автора, День кальцоне, День зубной щётки, День корицы, День приготовления еды своим питомцам, в Мексике, на Гаити - День мёртвых, в Бутане - День коронации короля, в Болгарии - День народных будителей, в Индии - День освобождения Пондичерри, День штатов Карнатака, Керала, Харьяна, Чхаттисгарх, День поста и духовных практик "Рама Экадаши", в Кыргызстане - День работника милиции, в Японии - День памяти сил самообороны, в Алжире - День революции, в Новой Зеландии - День провинции Мальборо.

Памятные даты 1 ноября, годовщины и события

В этот день в 1512 году впервые была показана публике роспись Сикстинской капеллы, оформленной Микеланджело.

В 1755 году произошло сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами. Погибли не менее 100 000 человек.

В 1896 году в журнале "National Geographic" впервые появилась картинка, показывающая обнаженную грудь женщины. Это было фото мужчины и женщины из зулусского племени (ЮАР). Редакция "National Geographic" подобной публикацией создала прецедент: с одной стороны – женщина, по законам своего племени, была вполне одетой. В то время как по западным меркам - голая. И если в начале XX века довольно популярны были открытки в стиле ню, то в СМИ все было по-прежнему довольно консервативно.

Лишь в 60-х в США в разгар сексуальной революции в широкой печати начинают активно печатать обнаженные женские фотографии. В 1953 году выходит журнал Playboy. Его основатель - Хью Хэфнер, работавший на тот момент в "Esquire", решил создать свой журнал для мужчин. Первый номер журнала был сделан прямо у него дома. Чтобы издание могло существовать, ему нобходимо было придумать название. Первоначальным названием было - Stag Party ("Холостяцкая вечеринка").

Хэфнер также попросил своего знакомого Арва Миллера нарисовать ему эмблему-символ журнала. Тот и нарисовал… оленя в смокинге. Но издатели журнала Stag пригрозили судом и название журнала решено было изменить. Хефнер позаимствовал его у одной небольшой компании по продаже автомобилей. А художник Арт Паул нарисовал для него новый символ - кролика в смокинге. Чтобы привлечь аудиторию, Хефнер решил печатать на развороте журнала фото обнаженных девушек. Вскоре многие журналы запестрели голыми телами…

В 1897 году студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб "Ювентус". Самому старшему из них было всего 17 лет, именно поэтому клуб и получил название "Ювентус", что в переводе с латинского – "молодость".

В 1939 году был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

В 1941 году был открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом - "Радужный мост". Свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом, так как лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в радугу.

В 1993 году был основан Европейский Союз.

В 1998 году был основан Европейский суд по правам человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 ноября чтит память преподобного Иоанна Рыльского. Другие названия праздника: "Проводы осени", "День Садока", "Дмитриев день", "Конюхов день".

Что сегодня нельзя делать

Не принимайте подарки от малознакомых, избегайте массовых мероприятий и больших скоплений людей. Постарайтесь не забыть поставить домовому угощение.

Приметы на 1 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

пошел снег - весна будет поздней и сырой;

птицы низко летают - ждите снегопад;

иней на кустах и деревьях - к морозу;

туман - к оттепели.

Именины 1 ноября

Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева