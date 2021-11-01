Выяснилось, сколько по всему миру сделано прививок от коронавируса

Количество прививок от коронавируса, сделанных по всему миру, уже превысило семь миллиардов.

В мире сделано7,04 миллиарда прививок – такое число приводит научное онлайн-издание Our World in Data.

Первым по количеству привитых стал Китай (2,3 миллиарда). На втором месте Индия (1,1 миллиарда), на третьем – США (0,4 миллиарда). Число тех, кто прошел полный курс вакцинации, невозможно определить, так как во многих странах сообщается только количество сделанных прививок.

Отмечено, что темпы прививочной кампании снизились. Предыдущий миллиард доз препаратов был введен за 29 дней, а следующий — за 37. На Мальте и в Объединенных Арабских Эмиратах привито уже около 90 процентов населения.

В Сингапуре, Брунее, Чили, Исландии, Камбодже, Катаре, Испании, Южной Корее, Португалии и на Кубе вакцинировано около 80 процентов населения. В России обе дозы препарата получили уже более 50,9 миллионов человек, первый компонент — 56,8 миллионов.