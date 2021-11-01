В США произошла серия массовых расстрелов на Хэллоуин

В США зафиксировали серию из шести массовых расстрелов, произошедших во время вечеринок в честь Хэллоуина, сообщает Лента.Ру.

В период с вечера пятницы, 29 октября, до утра воскресенья, 31 октября, произошло как минимум шесть случаев стрельбы: два в Техасе, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико. В результате погибли не менее шести человек, еще 33 получили ранения. Эксперты назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентным всплеском убийств в США.