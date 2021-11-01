Погода в Украине: местами небольшой дождь, до +17

Сегодня, 1 ноября, в Украине преимущественно без осадков, в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, в Киеве около 10-13° тепла, сообщает Деловая столица.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.