Погода в Украине: местами небольшой дождь, до +17
Сегодня, 1 ноября, в Украине преимущественно без осадков, в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, в Киеве около 10-13° тепла, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
"Небольшая облачность, без осадков, лишь в Одесской и и Николаевской областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, в Одесской обл. до 8 тепла, в Карпатах местами 1-6° мороза, днем 9-14° тепла. В южных областях до 17° тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", — пишут синоптики.