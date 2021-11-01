Курс валют НБУ на 1 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 31 октября, снизился на 5 коп до 26.28 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 9 коп до 30.60 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.72 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 36.21 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.84 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 6.62 за 1 польский злотый.