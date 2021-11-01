Курс валют НБУ на 1 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 1 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 31 октября, снизился на 5 коп до 26.28 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 9 коп до 30.60 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.72 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 36.21 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.84 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 6.62 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.276700
|EUR
|Евро
|30.595300
|RUB
|Рубль
|0.371930
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.210600
|CHF
|Швейцарский франк
|28.842200
|PLN
|Польский злотый
|6.621700