Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили Хэллоуин вместе

После нескольких совместных выходов Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали попадать в поле зрения папарацци. Но поклонникам пары не стоит переживать. Дженнифер Лопес сейчас снимается в Ванкувере в новом фильме для Netflix и успевает давать концерт, а Бен Аффлек занят съемками в Лос-Анджелесе, сообщает Сегодня.

Несмотря на плотный график Хэллоуин, пара отметила вместе. Дженнифер Лопес прилетела в Лос-Анджелесе.

Они составляют свое расписание, чтобы быть уверенными, что смогут видеться каждые несколько дней. Между ними все хорошо, и они остаются на связи. Они заняты своими проектами, но также находят время, чтобы побыть вместе. По информации инсайдеров, дети Аффлека и Лопес были вместе с ними.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.