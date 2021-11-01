Тепло в декабре: чем удивит погода до конца года

В этом году ноябрь в Украине начнется с осадков. В конце месяца ожидается снег, а декабрь удивит "плюсовыми" температурами.﻿ Такой прогноз до конца года сделал народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач, сообщает УНИАН.

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Так, по словам синоптика, дождливо будет в течение почти всей первой декады ноября. В это время будет наблюдаться плавное снижение температуры воздуха. Лишь в конце, возможно, снова немного потеплеет.

Вторая десятидневка тоже начнется влажной и прохладной погодой, но подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков. После этого, по словам синоптика, придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. В ночное время вероятны морозы.

В конце ноября стоит ожидать даже мокрый снег, говорит синоптик.

По его данным, декабрь начнется прохладной погодой, которая будет сохраняться минимум десять дней. Возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни, по большей части, пройдут со знаком плюс, хотя и не все.

Такая погода, по данным Владимира Деркача, сохранится и в начале второй декады декабря. Но дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Лишь 19 декабря будет наблюдаться кратковременное снижение температуры.

Под конец месяца погода удивит дневным теплом. Однако, ночью возможно снижение температуры.