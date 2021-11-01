Цена электроэнергии в Украине повысилась на 25%

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 1 ноября повысилась на 25,7% после того как Россия и Беларусь отказались продавать Украине электроэнергию а также был остановлен экспорт российского угля в Украину, сообщает Страна UA.

О повышении стоимости электричества свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка". Его на себе первым ощутит украинский бизнес, поскольку тарифы для населения устанавливает государство.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" состоянием на понедельник, 1 ноября, в объединенной украинской энергосистеме повысилась на 25,7% до 3491,75 гривны/МВт-ч по сравнению с 31 октября.

Напомним, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с понедельника не будет.

"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", — написал Герус в своем телеграмм-канале.

Герус добавил, что по данным Минэнерго, состоянием на 29 октября на складах семи тепловых электростанций не соблюдались нормы гарантированных запасов угля. Таким образом нарушения зафиксировали на нескольких электростанциях: Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС и Славянской ТЭС.

"Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 000 тонн угля", — заявил Герус.

Также Герус добавил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на территорию Украины.