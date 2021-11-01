В Бразилии обрушилась пещера, похоронив девять человек

На востоке Бразилии обрушилась пещера, в результате чего погибли девять человек, еще одного удалось спасти. Об этом, со ссылкой на Синьхуа, сообщает Корреспондент.

"Девять бразильских пожарных погибли и один был спасен после того, как в штате Сан-Паулу обрушилась пещера, похоронив людей под землей" , - говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошел, когда 26 пожарных проводили обучение в пещере.

"После почти 12-часовой спасательной операции, было обнаружено девять тел и один человек был отправлен в больницу с гипотермией и проблемами с дыханием" , - сообщило издание.

Агентство отмечает, что среди погибших пожарных были две женщины.