В Бразилии обрушилась пещера, похоронив девять человек
На востоке Бразилии обрушилась пещера, в результате чего погибли девять человек, еще одного удалось спасти. Об этом, со ссылкой на Синьхуа, сообщает Корреспондент.
"Девять бразильских пожарных погибли и один был спасен после того, как в штате Сан-Паулу обрушилась пещера, похоронив людей под землей", - говорится в материале.
Отмечается, что инцидент произошел, когда 26 пожарных проводили обучение в пещере.
"После почти 12-часовой спасательной операции, было обнаружено девять тел и один человек был отправлен в больницу с гипотермией и проблемами с дыханием", - сообщило издание.
Агентство отмечает, что среди погибших пожарных были две женщины.