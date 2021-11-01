МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери
Артистка решила устроить дочери вечеринку в стиле My little pony с аниматорами и развлекательной программой. Фото с праздника артистка опубликовала в Instagram, сообщает Сегодня.
На вечеринке дочери певицы появился и настоящий пони.
На празднике нас посетил замечательный Дымок, частый гость на детских мероприятиях, он очень ласковый и тянется к людям, – рассказала певица.
Артистка заверила, что дети обращались с животным аккуратно.
Наши дети понимают, что нужно относится ко всем животным с уважением и добротой, и все чувствовали себя комфортно и уютно, – отметила артистка.