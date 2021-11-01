МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери

Артистка решила устроить дочери вечеринку в стиле My little pony с аниматорами и развлекательной программой. Фото с праздника артистка опубликовала в Instagram, сообщает Сегодня.

МакSим с младшей дочерью Машей
Фото: instagram.com/maksimartist

Младшая дочь МакSим Маша
Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим с младшей дочкой Машей
Фото: instagram.com/maksimartist

На вечеринке дочери певицы появился и настоящий пони. 

На празднике нас посетил замечательный Дымок, частый гость на детских мероприятиях, он очень ласковый и тянется к людям, – рассказала певица.

МакSим на день рождения дочери пригласила пони
Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка заверила, что дети обращались с животным аккуратно.

Наши дети понимают, что нужно относится ко всем животным с уважением и добротой, и все чувствовали себя комфортно и уютно, – отметила артистка.

МакSим громко отметила день рождения младшей дочери
Фото: instagram.com/maksimartist

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