МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери

Артистка решила устроить дочери вечеринку в стиле My little pony с аниматорами и развлекательной программой. Фото с праздника артистка опубликовала в Instagram, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist

На вечеринке дочери певицы появился и настоящий пони.

На празднике нас посетил замечательный Дымок, частый гость на детских мероприятиях, он очень ласковый и тянется к людям, – рассказала певица.

Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка заверила, что дети обращались с животным аккуратно.

Наши дети понимают, что нужно относится ко всем животным с уважением и добротой, и все чувствовали себя комфортно и уютно, – отметила артистка.