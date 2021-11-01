Фигуранты санкций СНБО продали свои самолеты – расследование

В этом году под санкции СНБО попали пять самолетов, принадлежавших компаниям Тараса Козака, Виталия Хомутынника, Виктора Медведчука и других. Некоторые из этих самолетов раньше времени покинули Украину, а позже были проданы, сообщает Украинская правда.

В начале этого года Совет национальной безопасности и обороны во главе с президентом Владимиром Зеленским наложил санкции на несколько десятков физических лиц и компаний. Отдельное внимание СБУ обратила на фирмы, на которые было зарегистрировано 5 частных самолетов. Эти самолеты имели отношение к четырем влиятельным украинским депутатам и бизнесменам. Санкции наложены по серьезным обвинениям – прямые перелеты этих самолетов из Украины в Российскую Федерацию.

Под санкции 19 февраля попали самолет народного депутата Украины и кума президента России Путина Виктора Медведчука, который он, по его словам, арендовал, два самолета, имеющих отношение к ближайшему соратнику Медведчука депутату Тарасу Козаку, самолет бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, и самолет, зарегистрированный на фирму жены столичного застройщика Игоря Кушнира.

Санкции были наложены на три года, но и года не прошло, как нам удалось установить, что два из этих самолетов уже проданы. Два борта продают прямо сейчас. И только один самолет никуда не летает.

Так свои самолеты уже продали Хомутынник, Кушнир и Козак (у которого два борта – один уже продан, другой только в процессе продажи). Только самолет Медведчука фактически пребывает под санкциями, ведь находится в Украине.

Подсанкционные самолеты удалось продать, поскольку они раньше времени покинули территорию Украины, а позже сменили бортовые номера и таким образом избежали санкций.