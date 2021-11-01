МастерШеф 11: одиннадцатый выпуск

Участникам кулинарного шоу пришлось проявить сразу два таланта – кулинарный и шпионский, сообщает Корреспондент.

В субботу, 30 октября, в 22.00 на телеканале СТБ состоялся одиннадцатый выпуск 11 сезона популярного шоу МастерШеф.

Участники продемонстрировали сразу два таланта – кулинарный и шпионский. По условиям первого конкурса, они разделились на две команды и ходили в разведку, следить за командой соперников и пытаться выведать все их секреты.

Каждой команде предстояло приготовить по два блюда: первое, которое озвучат судьи, и второе – блюдо соперников, рецепт которого необходимо раздобыть с помощью шпионских игр.

Разведчик смогли рассматривать процесс приготовления, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время, но пробовать блюда или вмешиваться в процесс – строго запрещено.

Команды пытались запутать конкурентов, сбить их с толку лишними процессами, неправильными ингредиентами или рецептами.