Власть имеет право выбирать: Подоляк про обвинения ОП в цензуре

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обвинения журналистов в адрес ОП﻿. Об этом он рассказал в интервью, сообщает Деловая столица.

"Журналисты имеют полное право выписать драматургию своей программы, сценарно все выстроить – с этим никто не спорит. А партия власти имеет право выбрать, кто будет в этой истории ее представлять. Власти ведь тоже нужно, чтобы ее спикеры были внятными и убедительными. Это же двустороннее движение. Мы же других гостей не обсуждаем и не говорим, кого звать. Мы никогда в это не лезли" , – сказал Подоляк.

На что ему напомнили про ультиматум ОП — не звать на эфир внефракционного нардепа Гео Лероса.