В Черное море идет командный корабль США

В Черное море идет командный корабль США
Фото: Twitter

Американский флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море. Об этом, ссылаясь на пост Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter, сообщает Корреспондент.

Флагманский корабль Mount Whitney проведет совместные операции с силами НАТО и партнерами Альянса.

"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – говорится в сообщении.

Новости

analytics