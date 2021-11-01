В Черное море идет командный корабль США

Американский флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море. Об этом, ссылаясь на пост Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter, сообщает Корреспондент.

Флагманский корабль Mount Whitney проведет совместные операции с силами НАТО и партнерами Альянса.