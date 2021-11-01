В Черное море идет командный корабль США
Американский флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море. Об этом, ссылаясь на пост Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter, сообщает Корреспондент.
Флагманский корабль Mount Whitney проведет совместные операции с силами НАТО и партнерами Альянса.
"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – говорится в сообщении.