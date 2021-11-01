Один из лучших голеадоров в истории УПЛ готов завершить карьеру

Экс-нападающий сборной Украины, ныне защищающий цвета закарпатского "Миная" Евгений Селезнев рассказал, когда планирует завязать с профессиональным футболом, сообщает УНИАН.

По словам одиозного футболиста, он не намерен вешать бутсы на гвоздь до тех пор, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины по футболу.

"Мне надо забить восемь голов. Только забиваю восьмой – сразу ухожу и скажу "Большое спасибо". Пусть потом побьют мой рекорд. Мне все равно, я выполнил свое слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Я слишком зациклен, наверное, на голах, поэтому не залетает", – заявил игрок "Миная" в интервью программе Великий футбол.

Шанс забить свой очередной гол и приблизиться к рекорду у Селезнева есть уже сегодня, 1 ноября. Его "Минай" в рамках 13-го тура УПЛ сыграет в гостях против "Днепра-1".

Отметим, что в нынешнем сезоне украинской Премьер лиги Селезнев сыграл 10 матчей в составе "Миная", но голов не забивал, отдав лишь один голевой пас.

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