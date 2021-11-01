Вырос спрос на часть специальностей: платят до 30 тысяч грн

В Украине произошел всплеск спроса на продавцов, барист и автослесарей. Заработная плата некоторых специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

"Эти профессии всегда пользовались спросом, но последнее время стали более востребованными. Но сохраняется тенденция, что уровень зарплат в столице и городах-миллионниках все еще существенно отличается от регионов, что стимулирует вынужденную миграцию людей в большие города" , – говорит эксперт.

Как росла минималка в Украине

Так, согласно ее данным , за последнее время наиболее активно искали продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, официантов, грузчиков и других. Сейчас таким специалистам предлагают такие зарплаты:

Продавец–консультант – 25000 грн

Менеджер по продажам – 30000 грн

Бариста – 15000 грн

Официант – 15000 грн

Грузчик – 12500 грн

Охранник – 12000 грн

Уборщица – 10 000 грн

Каменщик – 28000 грн

Автослесарь – 30000 грн

Швея – 17000 грн

Отметим, при этом средняя зарплата в Украине согласно кадровым порталам составляет всего около 16,4 тыс. грн. Больше всего платят в столице (17,5 тыс. грн), а, к примеру, в Запорожье в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 12 тыс. грн. Традиционно больше зарабатывают в крупных городах, а в небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.