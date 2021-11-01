Вырос спрос на часть специальностей: платят до 30 тысяч грн
В Украине произошел всплеск спроса на продавцов, барист и автослесарей. Заработная плата некоторых специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.
Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.
"Эти профессии всегда пользовались спросом, но последнее время стали более востребованными. Но сохраняется тенденция, что уровень зарплат в столице и городах-миллионниках все еще существенно отличается от регионов, что стимулирует вынужденную миграцию людей в большие города", – говорит эксперт.
Так, согласно ее данным , за последнее время наиболее активно искали продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, официантов, грузчиков и других. Сейчас таким специалистам предлагают такие зарплаты:
- Продавец–консультант – 25000 грн
- Менеджер по продажам – 30000 грн
- Бариста – 15000 грн
- Официант – 15000 грн
- Грузчик – 12500 грн
- Охранник – 12000 грн
- Уборщица – 10 000 грн
- Каменщик – 28000 грн
- Автослесарь – 30000 грн
- Швея – 17000 грн
Отметим, при этом средняя зарплата в Украине согласно кадровым порталам составляет всего около 16,4 тыс. грн. Больше всего платят в столице (17,5 тыс. грн), а, к примеру, в Запорожье в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 12 тыс. грн. Традиционно больше зарабатывают в крупных городах, а в небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.