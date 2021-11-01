Цена газа в ЕС выросла на 11%

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник выросла на 11% на фоне перевода одного из важнейших импортных газопроводов "Ямал-Европа" (по нему может прокачиваться до 100 млн куб. м в сутки) в реверсный режим (не с востока на запад, а с запада на восток), сообщает Интерфакс.

В понедельник утром цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 72,1 евро за МВт.ч, или $861 за тысячу кубометров. В пятницу торги по этому инструменту завершились на уровне $775.

Газопровод "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим с начала субботы, 30 октября, в понедельник поставки в реверсном режиме - из Германии в Польшу - выросли в несколько раз.