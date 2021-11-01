В Киеве люди подрались в очереди на вакцинацию

Накануне перехода Киева в красную зону эпидемиологической опасности желающие привиться от COVID-19 устроили драку в очереди на пункте вакцинации, сообщает Новое время.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На нем видно, как у входа в один из столичных центров вакцинации столпилось большое количество людей, а на полу дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.

Где именно имел место данный инцидент, не уточняется.