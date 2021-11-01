COVID-сертификаты в "Дії" будут доступны не для всех

Цифровой сертификат в "Дії" про COVID-вакцинацию смогут получить только те, кто сделал прививку в Украине, сообщает Сегодня.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

Если вы прошли вакцинацию от COVID-19 в другой стране, в Украине вам необходимо обратиться к семейному врачу с документом, удостоверяющим прививку. На его основе врач внесет данные в электронную систему здравоохранения и выдаст бумажный международный сертификат о вакцинации. Цифровой сертификат в "Дії" в таком случае не генерируется.﻿﻿