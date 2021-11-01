В Минске выставили автомат, с которым бегал Лукашенко

В Минске во Дворце независимости выставили автомат, с которым самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 23 августа прошлого года прилетел вертолетом в свою резиденцию, сообщает Левый берег.

Судя по фото, во Дворце независимости была создана специальная экспозиция. В нее вошли: картина с изображением Лукашенко и его сына Николая в военной форме; автомат, берет, форма, флаг с надписью "За Батьку" и скульптура от белорусского ОМОНа.

Фото: t.me/pul_1

"Автору экспозиции – зачет автоматом. Пул уже знает, где во время следующей экскурсии Дворцом будет очередь из желающих сделать фото в память" , – говорится в сообщении.

Картину Лукашенко подарили в минувший день рождения Ее автор - дочь одного из сотрудников службы безопасности президента Беларуси. Лукашенко понравилась картина, и он поручил разместить ее во Дворце независимости.