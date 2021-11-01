"Слуга народа" определилась с кадровыми ротациями в Кабмине

"Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнение министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказали собеседники издания в монобольшинстве и в команде президента.

"Это все решено на 90 процентов. У нас, как всегда, оставляют 10% на случай "ну не получилось" , – говорит собеседник из команды президента.

По данным источников, по состоянию на воскресенье кадровые ротации в Кабмине выглядят так:

вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрелец;

придет его заместитель Руслан Стрелец; министра обороны Андрея Тарана заменят на министра интеграции ВОТ Алексея Резникова;

заменят на министра интеграции ВОТ Алексея Резникова; Резникова – на нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук;

– на нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук; вице-премьера Олега Урусского – на главного таможенника Павла Рябикина.

По состоянию на утро понедельника под вопросом остается увольнение Любченко.

Обсуждается, что вместо Любченко могут назначить замглавы ОПУ Юлию Свириденко.

По данным источников, кадровые вопросы подробно планируют обсудить с депутатами монобольшинства вечером 1 ноября, ведь "собеседованиями и увольнениями, как всегда, занимались на Банковой".