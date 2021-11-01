Российские хакеры похитили данные звезд у ювелирной компании

Хакеры, атаковавшие британскую ювелирную компанию Graff Diamonds, получили доступ к личным данным известных мировых личностей: звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе и экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Страна UA.

Известно, что хакеры уже разместили в даркнете украденные списки клиентов, счета-фактуры, квитанции и другие документы. По данным издания, это "составляет лишь 1% от всех похищенных файлов". В числе опубликованных - файлы, касающиеся бывшего президента США Дональда Трампа, американской телеведущей Опры Уинфри, британского футболиста Дэвида Бекхэма и других.

По данным экспертов, похитители потребуют выкуп в криптовалюте, которую невозможно отследить. Это может быть биткоин. Также злоумышленников могут устроить драгоценности.

Пострадавшая компания заявила, что проинформировала тех, чьи персональные данные могли быть похищены.

Издание пишет, что в причастности к атаке подозревают хакерская группировка Conti, которую связывают с Россией.