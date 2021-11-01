В Тернополе ужесточили карантинные ограничения
Тернополь с 1 ноября ужесточил карантинные ограничения, сообщает Деловая столица.
Решение об усилении карантина принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.
С 1 ноября в городе будут действовать следующие ограничения:
- Измерение температуры у посетителей общественных мест, ТРЦ, школ, детсадов и т.д.
- В средних и дошкольных учебных заведениях запрещаются массовые мероприятия.
- Также ограничения касаются заведений общепита. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.
- Кафе и рестораны будут работать до 23:00.
- Разрешается наполненность заведений не более чем на 50%, не более четырех человек за одним столиком на расстоянии 1,5 м между столиками.
- Запрещены массовые собрания и дискотеки.
- Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.
- Все водители общественного транспорта должны быть вакцинированы.
- Первоочередная посадка в общественный транспорт — только для учеников.
Школы и детсады пока закрывать не будут. Школы, которые были на каникулах до 1 ноября, возобновят обучение в очном режиме.