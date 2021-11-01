В Тернополе ужесточили карантинные ограничения

В Тернополе ужесточили карантинные ограничения

Тернополь с 1 ноября ужесточил карантинные ограничения, сообщает Деловая столица.

Решение об усилении карантина принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.

С 1 ноября в городе будут действовать следующие ограничения:

  • Измерение температуры у посетителей общественных мест, ТРЦ, школ, детсадов и т.д.
  • В средних и дошкольных учебных заведениях запрещаются массовые мероприятия.
  • Также ограничения касаются заведений общепита. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.
  • Кафе и рестораны будут работать до 23:00.
  • Разрешается наполненность заведений не более чем на 50%, не более четырех человек за одним столиком на расстоянии 1,5 м между столиками.
  • Запрещены массовые собрания и дискотеки.
  • Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.
  • Все водители общественного транспорта должны быть вакцинированы.
  • Первоочередная посадка в общественный транспорт — только для учеников.

Школы и детсады пока закрывать не будут. Школы, которые были на каникулах до 1 ноября, возобновят обучение в очном режиме.

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