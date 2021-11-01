В Тернополе ужесточили карантинные ограничения

Тернополь с 1 ноября ужесточил карантинные ограничения, сообщает Деловая столица.

Решение об усилении карантина принял городской штаб по борьбе с коронавирусом.

С 1 ноября в городе будут действовать следующие ограничения:

Измерение температуры у посетителей общественных мест, ТРЦ, школ, детсадов и т.д.

В средних и дошкольных учебных заведениях запрещаются массовые мероприятия.

Также ограничения касаются заведений общепита. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР-теста.

Кафе и рестораны будут работать до 23:00.

Разрешается наполненность заведений не более чем на 50%, не более четырех человек за одним столиком на расстоянии 1,5 м между столиками.

Запрещены массовые собрания и дискотеки.

Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.

Все водители общественного транспорта должны быть вакцинированы.

Первоочередная посадка в общественный транспорт — только для учеников.

Школы и детсады пока закрывать не будут. Школы, которые были на каникулах до 1 ноября, возобновят обучение в очном режиме.