Amazon вкладывает миллиарды долларов в конкурента Tesla

Компания Amazon владеет 20% в Rivian Automotive - стартапе, разрабатывающем электромобили, сообщает УНИАН.

На сегодняшний день Amazon инвестировал в Rivian более $1,3 млрд.

Общая стоимость ценных бумаг Rivian, которыми владеет Amazon, составляет $3,8 млрд.

Amazon уже заказала 100 тыс. электрокаров к 2030 году. При этом, Rivian планирует выпустить 10 тыс. новых машин уже в 2022 году.

Rivian раскрыла подробности в отношении своего сотрудничества с Amazon в преддверии IPO, которое запланировано на ноябрь 2021 года. Производитель электромобилей хочет выйти на биржу Nasdaq под тикером RIVN.