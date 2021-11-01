Audi показала роскошный седан A8L Horch

Audi представила удлиненный седан Audi A8L Horch. Новинка должна создать достойную конкуренцию флагманскому седану Mercedes-Maybach, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

С появлением специального издания Horch немецкий автопроизводитель пошел на важный шаг - возродить премиальный бренд концерна, который блестал в 30-40-е годы прошлого века и закончил свое существование в 50-е годы прошлого века.

Представленный в Китае перед автосалоном в Гуанчжоу, A8L Horch Founder’s Edition получил удлиненную на 130 мм колесную базу. Решетке радиатора добавили хрома и сделали ее более монументальной. 20-дюймовые колесные диски получили центральную вставку с логотипом "Horch".

Версия Founder’s Edition будет представлена ​​в двух эксклюзивных цветах кузова: Oakrun и Nimbusgrau. Они созданы, чтобы подчеркнуть стилистические особенности автомобиля. За дополнительную плату также доступны двухцветные схемы окраски. В салоне – настоящее царство кожи, дерева и алькантары. Стеганая ромбовидная кожа украшает сиденья и дверные карты. Кресла заднего ряда получили дополнительную амортизацию. Седан оснащен массажером не только для спины, но и для ног для пассажиров.

Несколько удивительно, что Audi не выбрала для новинки самый мощный из доступных двигателей. Вместо топового V8, A8L Horch оснастили 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с. Других силовых установок для возрожденного Horch пока не анонсировано.

Ожидается, что новый A8L Horch будет продаваться не только в Китае, но и на других рынках, хотя главные покупатели новинки сосредоточены в Поднебесной. Можно предположить, что A8L Horch также появится в автосалонах стран Ближнего Востока. Цены, сроки начала производства и расширенные характеристики станут известны в ноябре, после премьеры на автосалоне в Гуанчжоу.