В Украине планируют начать производство Bayraktar

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в блиц-интервью рассказал о сотрудничестве Украины и Турции в оборонной сфере, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что производственные мощности Турции уже заполнены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников Bayraktar.

"Bayraktar заинтересовали сейчас многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами… И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу" , - отметил дипломат.

Вскоре в Украине появится центр развития и ремонта беспилотников Bayraktar и учебный центр. Это предусмотрено меморандумом, подписанным между компанией-производителем турецких беспилотников и министерством обороны Украины.

"Это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству Bayraktar в Украине. Я не назву конкретных временных рамок, чтобы не создавать ошибочное впечатление для наших зрителей или слушателей, но на самом деле работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы" , - рассказал Боднар.

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