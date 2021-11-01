Honda представила возрожденную модель Integra

Японская компания Honda возвращает в свое продуктовое портфолио модель Intregra. Новинка презентована на китайском рынке, а "донором" выступил седан Civic, сообщает Обозреватель.

После 15 лет забвения модель Integra вновь появится в ассортименте продукции компании Honda. От родственного Сivic новинка отличается более спортивными настройками, а также дополнительными опциями, призванными подчеркнуть драйверский характер новинки.

После 15 лет забвения модель Integra вновь появится в ассортименте продукции компании Honda. Источник: GAC-Honda

Внешне Honda Integra из Поднебесной выделяется иными бамперами и светотехникой, а в списке опций появились 18-дюймовые диски. Кроме того, в качестве опции можно заказать спойлер на крышке багажника, черные корпуса зеркал, а также матовые декор вместо хромированного.

Для отделки салона предлагается богатая палитра цветов и материалов, призванных максимально персонализировать модель. В списке оснащения – цифровая панель приборов и инфо-развлекательная система с сенсорным 9-дюймовым экраном. Покупатели смогут выбирать между люком с электроприводом или панорамной крышей.

Внешне Honda Integra из Поднебесной выделяется иными бамперами и светотехникой, а в списке опций появились 18-дюймовые диски. Источник: GAC-Honda

Для Honda Integra подготовили самый мощный вариант мотора, который используется на Civic – 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 182 л.с. В паре с ним будет работать бесступенчатый вариатор или 6-скоростная "механика".

Производство Honda Integra будет организовано на совместном предприятии GAC-Honda, а у дилеров новинка ожидается в декабре нынешнего года. Кроме того, в США в будущем году начнется производство лифтбека Acura Integra.