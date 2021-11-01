В "СН" назвали возможную причину дефицита кислорода в больницах

Украина на текущей неделе вошла в тройку стран по смертности от коронавируса. Ежедневно фиксировали более 20 тысяч новых случаев заражения и более 500 смертей в день от COVID-19. Украинские больницы на грани коллапса из-за недостатка кислорода, сообщает УНИАН.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не исключает, что вызвать дефицит кислорода на пике пандемии могла диверсия. Ситуацию по проблеме поставок кислорода в больницы прокомментировал и нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов в эфире "Украина 24".

Известно, что в Украине два завода, которые производили кислород, закрылись на плановое техническое обслуживание. Нардеп подчеркнул, что ситуация по закрытию должна быть тщательно исследована.

"Я думаю, что вопрос, почему закрылись два завода, в любом случае нужно выяснить. Я знаю, что такое поручение есть... Я сам с Днепровщины, и эти два предприятия находятся в Днепре. Я знаю, что одно из этих предприятий, я сознательно его не называю, оно все запасы, которые были, подготовило и предоставило для того, чтобы была возможность поставить. Также государство договорилось о поставках кислорода из Польши и Румынии" , - сказал Маслов.

Маслов подчеркнул, что в Украине есть более 30 предприятий, которые изготавливают кислород. Также он сообщил, что эти заводы изготовят не только медицинский кислород, но и технический, который, по словам Маслова, более очищен.