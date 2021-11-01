Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков

Среди кандидатов на должность Президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, 31,9% украинцев назвали Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Также среди кандидатов на должность Президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).

Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.