Рози Хантингтон-Уайтли показала округлившийся живот

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли сейчас находится в радостном ожидании малыша — звезда ждет второго ребенка от своего 54-летнего возлюбленного Джейсона Стэтхема. Вчера она поделилась в инстаграме фотографией, на которой показала заметно округлившийся живот, сообщает Spletnik.

Фото из инстаграма

Подробностями Рози не делится: ни ее срок, ни пол ребенка она пока не сообщила.

Фото из инстаграма

Рози и Джейсон, роман которых начался в 2010 году, уже воспитывают четырехлетнего сына Джека. Первенец пары появился на свет спустя год после помолвки родителей.

Модель отмечала, что брак не является для них с Джейсоном главным приоритетом, поэтому со свадьбой они не торопятся.

Думаю, будет весело сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в празднике, — отмечала она.