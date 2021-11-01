Киев снова в десятке городов с самым грязным воздухом

Столица Украины в понедельник, 1 ноября, вошла в десятку городов мира с самым высоким показателем загрязнения воздуха, сообщает Зеркало недели.

Об этом свидетельствуют данные портала IQair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 8:00 утра индекс Киева составляет 149 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

По состоянию на 10:00 утра Киев был на седьмом месте антирейтинга с коэффициентом 155.

Скриншот с сайта IQair

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать воздухоочистители, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.