Рубан рассказал, когда дети Киева вернутся в школы

Из-за "красной" зоны адаптивного карантина в Киеве все школы перевели на дистанционку. Учащиеся вернутся в школу только тогда, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости COVID-19﻿. Об этом рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Деловая столица.

По словам госслужащего, на сегодняшний день движущей силой заболеваемости являются дети и подростки, которые переносят штамм коронавируса "Дельта".

"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% — более 900 тысяч человек (ученики и педагоги) — позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычную очную учебу" , — отметил Рубан.

Он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения данных.