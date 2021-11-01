Коронавирус унес жизнь украинского актера Алексея Колесника

От коронавируса на 72 году жизни скончался украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины Алексей Колесник. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Холодное лето пятьдесят третьего" и "Тот, кто прошел сквозь огонь", сообщает УНИАН.

Жизнь актера оборвалась в субботу, 30 октября. В комментариях под соболезнованиями на его странице в социальных сетях отмечают, что причиной смерти стал COVID-19, а актер "тянул с обращением к врачу", у него развилась "двусторонняя пневмония".

Отметим, Алексей Колесник знакомый зрителям по таким популярным фильмам как "Холодное лето пятьдесят третьего" (1988), где он сыграл Крюка, "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" (1983) и роли Жака-оруженосца, эпизодических ролях в картинах "Как закалялась сталь" (1973) и "Сердца трех" (1992), а также роли вождя индейцев в военно-приключенческой мелодраме Михаила Ильенко "Тот, кто прошел сквозь огонь" (2011).

Параллельно со съемками в кино Алексей Колесник играл в театрах Киева. Коллеги и друзья оставляют соболезнования и воспоминания о нем в Facebook.