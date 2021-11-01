Нина Матвиенко разорвала отношения с мужем после 50 лет брака

Известная украинская и советская певица Нина Матвиенко ошеломила своих фанатов заявлением, что они с мужем Петром Гончаром больше не живут вместе. Артистка попросила его переехать на семейную дачу, чтобы больше не видеть в своем доме, сообщает Обозреватель.

74-летняя артистка сейчас проживает в Киеве с дочерью Тоней и ее избранником – музыкантом Арсеном Мирзояном. Нина не может переехать, ведь живет на пенсию 15 тысяч гривен и редко подрабатывает на корпоративах, а на новое жилье у нее не хватает денег.

Нина Матвиенко и Петр Гончар. Источник: Instagram @tonya_matvienko

Художник Петр Гончар переехал на дачу в Киевской области по просьбе своей жены. Певица пожаловалась, что он ничего не делал в доме и плохо зарабатывал.

"Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Не было ни одного скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме" , – рассказала вокалистка.

Она также добавила, что для сохранения мужского достоинства, позволила рассказывать всем, что это он ее покинул. На самом же деле инициатором разрыва стала заслуженная артистка.

Нина Матвиенко разъехалась с мужем

По словам Нины, она измучилась чувствовать себя сильной в отношениях, измучилась удерживать художника. Она не держит обеды и не волнуется из-за расставания, потому что этот вопрос ей уже "не болит".