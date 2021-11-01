В Мексике произошел мощный взрыв на нефтепроводе

На незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Погиб один человек, еще 15 получили ранения. Об этом, ссылаясь на мировые СМИ, сообщает Корреспондент.

"По меньшей мере один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на незаконном отборе из трубопровода, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), в центрально-мексиканском штате Пуэбла", – пишут в СМИ.

Отмечается, что при взрыве также были повреждены более 50 зданий.