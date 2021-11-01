Разумков об участии в выборах президента: "Я не говорил "нет"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил участия в будущих выборах президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

О возможности своего баллотирования в президенты высказался в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На слова ведущего: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента" Разумков ответил:

"Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

Разумков прокомментировал тот факт, в этом избирательном цикле складывается уникальная ситуация: выборы в Верховную Раду состоятся раньше, чем президентские.

"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный суд или что-то изменить в Конституции...

Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока его вперед ногами не вынесут. Это плохая история. Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь — тебя снова выберут. Неправильно делаешь — тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", — сказал он.

Политик напомнил, когда предусмотрено проведение выборов в Верховную Раду по закону.

"В Конституции четко прописано: выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Другого там нет. Единственный случай, который был в истории Украины, когда было чуть больше пяти лет. Все остальные Рады работали чуть меньше. Не нарушать закон — это должно быть законом для любого политика или чиновника.