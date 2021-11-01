Лобода выпустила новый клип

В клипе певица страдает от неразделенных чувств любви и переживает расставание с любимым человеком, сообщает Корреспондент.

Певица LOBODA (настоящее имя - Светлана Лобода) объявила о премьере видеоработы клипа на сингл Americano, который выпустила месяц назад. Ролик появился на YouTube-канале артистки.

Режиссером видеоработы стал Инди Хаит. Она выполнена в черно-белом цвете.