Лобода выпустила новый клип
В клипе певица страдает от неразделенных чувств любви и переживает расставание с любимым человеком, сообщает Корреспондент.
Певица LOBODA (настоящее имя - Светлана Лобода) объявила о премьере видеоработы клипа на сингл Americano, который выпустила месяц назад. Ролик появился на YouTube-канале артистки.
Режиссером видеоработы стал Инди Хаит. Она выполнена в черно-белом цвете.
"Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество как неизбежность. Все мы - заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца", - написала певица в Instagram.