Украина вышла на плато COVID-госпитализаций
После трехмесячного роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
"Темпы вакцинации в Украине приносят первые позитивные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - отметил Виктор Ляшко во время брифинга.
По его словам, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.