Xiaomi похвасталась феноменальным стартом продаж Redmi Note 11

Как сообщили в компании, всего за час было продано более 500 000 единиц линейки Redmi Note 11, сообщает Сегодня.

Более того, Xiaomi также сообщила, что всего за 1 минуту и ​​45 секунд после начала продажи ей удалось продать продукции на сумму более 2 миллиардов юаней (около 310 миллионов долларов). Менее чем за час объем продаж удвоился.

В линейке три модели – Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+.

Note 11 Note 11 Pro Note 11 Pro+ Экран 6,6'' (2400×1080) 90 Гц 6,67'' (2400×1080) 120 Гц 6,67'' (2400×1080) 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 810 5G MediaTek Dimensity 920 5G MediaTek Dimensity 920 5G Камера 50 Мп+8Мп 108Мп+8Мп+2Мп 108Мп+8Мп+2Мп Фронтальная камера 16 Мп 16 Мп 16 Мп ОС Android 11 Android 11 Android 11 Батарея 5000 мАч (33 Вт) 5160 мАч (67 Вт) 4500 мАч (120 Вт) Оперативная память 4/8 Гб 6/8 Гб 6/8 Гб Хранение 128/256 Гб 128/256 Гб 128/256 Гб

Стоимость базовой модели Redmi Note 11 4/128 Гб начинается со 187 долларов, а топовая модель в линейке – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – стоит 359 долларов.