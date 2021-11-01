Арахамия назвал причину отставки Тарана
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил намерения провести кадровые ротации в Кабинете министров. Нынешний министр обороны Андрей Таран уступит место Алексею Резникову из-за состояния здоровья и необходимости проводить быстрые реформы, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
"По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья, в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров", - отметил Арахамия во время брифинга.