Лавров обвинил Украину во втягивании РФ в провокации на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти хотят создать провокационную ситуацию на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

﻿По его мнению, после создания такой ситуации Украина спровоцирует РФ на применение силы.