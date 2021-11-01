Лавров обвинил Украину во втягивании РФ в провокации на Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти хотят создать провокационную ситуацию на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, после создания такой ситуации Украина спровоцирует РФ на применение силы.
"Но, возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, – да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", — сказал глава российского МИД.