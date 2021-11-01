Для строительства мусороперерабатывающих заводов нужны инвесторы – Абрамовский
Президент Владимир Зеленский когда-то сделал смелое заявление о том, что в каждой области нужно построить мусороперерабатывающий завод. Об этом напомнил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прозвучал такой тезис, что нужно было построить, точнее начать строить, мусороперерабатывающие заводы. У президента есть идея построить 25 таких заводов. В каждой области по заводу перерабатывающему или сжигательному. Там больше, исходя из стоимости, звучало, что это мусоросжигательные заводы", – рассказал Абрамовский.
Однако, министр отметил, что у него другое мнение на этот счет.
"Мы должны, как государство, создать условия для инвесторов. Не строить за счет государственных или местных средств, а создать соответствующие условия и привлечь инвестиции. Международные инвесторы очень ждут таких условий. Это соответствующая регуляция (закон и вторичное законодательство), тарифная политика, гарантия поступления отходов на предприятие. У государства денег на все не хватит, их и не нужно. Функция государства в другом", – объяснил он.