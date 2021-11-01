Для строительства мусороперерабатывающих заводов нужны инвесторы – Абрамовский

Президент Владимир Зеленский когда-то сделал смелое заявление о том, что в каждой области нужно построить мусороперерабатывающий завод. Об этом напомнил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прозвучал такой тезис, что нужно было построить, точнее начать строить, мусороперерабатывающие заводы. У президента есть идея построить 25 таких заводов. В каждой области по заводу перерабатывающему или сжигательному. Там больше, исходя из стоимости, звучало, что это мусоросжигательные заводы", – рассказал Абрамовский.

Однако, министр отметил, что у него другое мнение на этот счет.