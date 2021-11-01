ООН оценила дефицит Пенсионного фонда Украины

Дефицит Пенсионного фонда Украины уже близится к 170 млрд грн, сообщает Деловая столица.

"У каждого есть право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости", — пишет прессслужба Мониторинговой миссии ООН в Facebook.

Представительство ООН отмечает, что в настоящее время в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.

"Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения" , — пишет пресс-центр ООН.

В Мониторинговой миссии заявляют, что пенсионная реформа должна найти решения, позволяющие полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине.