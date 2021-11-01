Xpeng представила ультраскоростную зарядную станцию

Зарядная система X-Power имеет рабочую мощность в 480 кВт, что позволяет получить около 200 километров запаса хода за пять минут зарядки, сообщает 24 Канал.

В ходе специального мероприятия “День технологий” китайская компания Xpeng представила скоростную зарядную систему X-Power, которая позволяет в разы быстрее восстанавливать энергетический запас в аккумуляторах электромобилей. Система работает на мощности в 480 кВт, тогда как основная масса терминалов в Китае заряжает машины с мощностью от 60 до 180 кВт.

Скоростной терминал Xpeng имеет встроенную систему контроля безопасности и защищен от воды и грязи по стандарту IP67.

Xpeng не уточняет, когда такие скоростные зарядные терминалы появятся на дорогах. Пока что китайская компания предлагает владельцам своих электрокаров собственную сеть зарядных станций с обычными терминалами (таких в Китае насчитывается 1648) и скоростными – таких пока 439.

Напомним, в тот же “День технологий” компания Xpeng представила свой воздушный транспорт – две модели пассажирских аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, один из которых представляет собой летучий автомобиль-трансформер.