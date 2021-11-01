"Позитив" получил серьезную травму на концерте

Участник группы MOZGI Алексей Завгородний сломал ногу прямо во время выступления в Египте, сообщает УНИАН.

фото instagram.com/positiff

"Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Со мной все в порядке, немного поковыляю" , - написал "Позитив" в своем инста-блоге, показав фото рентгена.

фото instagram.com/positiff

Кроме того, с 2014 года он выступает в коллективе MOZGI, в котором также участвуют Потап, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED и RUSONE. Интересно, что артисты выходят на сцену в черных образах.