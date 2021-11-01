Генсек ООН и Джо Байден разочарованы G20

Саммит стран "Большой двадцатки" (G20) прошел в эти выходные в Риме (Италия). Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден уже прокомментировали саммит, сообщает Сегодня.

Генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что встреча стран G20 не оправдала его надежд.

Участники встречи "группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества. А у мирового сообщества очень много разногласий.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены" , – резюмировал Антониу Гутерриш.

О том, что цели по климату не были достигнуты, заявил по итогу G20 и президент США Джо Байден.

"Существует причина, по которой люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован" , – сказал лидер США.

По словам Байдена, его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая, которые "де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата".