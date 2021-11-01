Генсек ООН и Джо Байден разочарованы G20
Саммит стран "Большой двадцатки" (G20) прошел в эти выходные в Риме (Италия). Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден уже прокомментировали саммит, сообщает Сегодня.
Генсек ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что встреча стран G20 не оправдала его надежд.
Участники встречи "группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества. А у мирового сообщества очень много разногласий.
"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", – резюмировал Антониу Гутерриш.
О том, что цели по климату не были достигнуты, заявил по итогу G20 и президент США Джо Байден.
"Существует причина, по которой люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован", – сказал лидер США.
По словам Байдена, его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая, которые
"де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата".
Единственный позитивный момент – ведущие экономики мира приняли соглашение о прекращении субсидирования угля. Байден призвал сконцентрироваться на том,
"чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия".