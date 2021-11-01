Форвард Зари на пороге в клуб Реброва

Александр Гладкий в матче против харьковского Металлиста 1925 отметился дублем. Теперь на его счету 98 голов в чемпионате Украины, сообщает Сегодня.

Луганская Заря в матче 13-го тура разгромила на выезде Металлист 1925 со счетом 6:1. Два результативных удара на свой счет записал Александр Гладкий.

Теперь 34-летнему нападающему недостает еще двух голов, чтобы пополнить клуб бомбардиров Сергея Реброва. Напомним, что пропуском в элитный клуб бомбардиров является сто голов в чемпионате Украины.

Из действующих футболистов, выступающих в УПЛ, в клубе Реброва два форварда – Евгений Селезнев (116) и Жуниор Мораес (102).

Клуб бомбардиров Сергея Реброва

1-2. Сергей Ребров – 123 гола (10 – Шахтер, 113 – Динамо) 1-2. Максим Шацких – 123 гола (96 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла) 3. Евгений Селезнев – 116 голов (24 – Шахтер, 19 – Арсенал, 68 – Днепр, 5 – Колос) 4. Андрей Воробей – 105 голов (80 – Шахтер, 12 – Днепр, 9 – Арсенал, 4 – Металлист) 5. Жуниор Мораес – 102 (22 – Динамо, 35 – Металлург (Донецк), 45 – Шахтер)

Кандидаты в члены клуба:

6. Андрей Ярмоленко – 99 голов (99 – Динамо) 7. Александр Гладкий – 98 голов (1 – Металлист, 14 – Харьков, 41 – Шахтер, 2 – Днепр, 23 – Карпаты, 2 – Черноморец, 15 – Заря) 8. Александр Гайдаш – 95 голов (85 – Таврия, 10 – Мариуполь) 9-10. Марко Девич – 90 голов (2 – Волынь, 4 – Шахтер, 84 – Металлист) 9-10. Сергей Мизин – 90 голов (16 – Динамо, 8 – Днепр, 2 – Черноморец, 25 – Карпаты, 7 – Кривбасс, 8 – Металлист, 24 – Арсенал)

Напомним, что форвард закарпатского Миная Евгений Селезнев мечтает побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких (у обоих по 123 гола). Для этого 36-летнему футболисту необходимо забить еще 8 мячей. Но пока прославленному форварду никак не удается снять проклятье – вот уже десять матчей он не может забить гол.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Добавим, что сегодня, 1 ноября, в поединке 13-го тура УПЛ Минай на выезде сыграет против Днепра-1.